فيولات الصفدي: كاتدرائية "نوتردام" حضارة التهمتها النيران وتاريخ يتعرض للظلم

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب ​فيولات الصفدي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كاتدرائية "نوتردام دو باري" حضارة التهمتها النيران... تاريخ يتعرّض للظلم. علّ الإنسان من سينصف ويعيد البناء هذه المرّة".

وأرفقت التعليق بصورة للكاتدرائية قبل أن تلتهم النيران جزءا منها.

وكان قد أُخمِد حريق كاتدرائية "نوتردام" الّذي أثار صدمة وحزنًا في مختلف أنحاء العالم، بشكل كامل صباح اليوم الثلثاء، مع بدء تدفّق التبرعات لإعادة بناء هذا الصرح التاريخي.

وأعلن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس غابريال بلوس، "أنّنا الآن في مرحلة تقييم الوضع"، لافتًا إلى أنّ "النار العنيفة كانت قد استعرت بسرعة كبيرة في السقف الخشبي على مسافة ألف متر مربع تقريبًا". وأوضح أنّ "المهمّة تنحصر الآن بمراقبة هياكل البناء وحركتها وإخماد أي بقايا لبؤر محتملة".