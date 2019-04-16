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إصابة 13 عنصرًا من الجيش العراقي في انفجار جنوبي الفلوجة

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 أُصِيب 13 عنصرا من الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار وقع أثناء تفكيك عبوات ناسفة جنوبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني عراقي -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إنه أثناء

تفكيك العبوات، حدث انفجار على سيارة في منطقة النعيمية جنوبي مدينة الفلوجة، ما أدى إلى إصابة 13 مقاتلا من اللواء 41 الفوج الأول
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الفرقة العاشرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفلوجة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق استعادة السيطرة على كل الأراضي من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن التنظيم أعلن مسئوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.
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