قائد الجيش الجزائري يتعهد حماية المتظاهرين

تعهد رئيس الأركان الجزائري ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، حماية المتظاهرين، حاضّاً إياهم على تفادي العنف.

وأكد صالح ضرورة "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد منذ بداية هذه المرحلة الانتقالية، يعتبر وضعاً خاصاً ومعقداً"، مشدداً على أنه "أعطى أوامره لحماية المتظاهرين"، حاضاً إياهم على "تجنب العنف".

وشدد على "التزام الجيش الجزائري واحترامه أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، ومرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة"، مؤكداً "ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد"، مضيفاً أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، والجيش مجنّد على الدوام لخدمة شعبه ووطنه".

وتأتي تصريحات صالح بعد ساعات من استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز.