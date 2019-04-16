كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة "أبل" تتبرع لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام بعد احتراقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تتبرع بأموال لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس التي لحقت بها أضرار جسيمة بسبب الحريق.

وغرد كوك عبر حسابه على "تويتر" قائلا "أصابنا الحزن، جنبا إلى جنب مع الفرنسيين ومع كل شخص يؤمن بأن الكاتدرائية هي رمز للأمل حول العالم".

وأضاف "شركة آبل ستتبرع بالأموال اللازمة لإعادة إعمار الكاتدرائية، للمساعدة في استعادة التراث الثمين للأجيال القادمة".

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هذا واندلع حريق هائل، مساء أمس الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لتنتهي في عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورا تاريخاً لدى ملوك فرنسا في الماضي، الذين اعتادوا القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، ما جعل منها أشهر كاتدرائية فرنسية، نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاحقاً، بأنّ الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه، معلناً فتح حملة تبرعات من أجل بناء ما تهدم من الكاتدرائية، من جديد.

ومن جهته، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة بهذا الصدد إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أمله بإعادة بناء الكاتدرائية، مقترحاً إرسال افضل الخبراء الروس إلى فرنسا، ممن لديهم الخبرة في ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك وأعمال الهندسة المعمارية التابعة للعصور الوسطى.