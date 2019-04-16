كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" بالقرب من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع إلكتروني عبري إن الجيش الاحتالا الإسرائيلي نشر منظومة الدفاع "القبة الحديدية" بالقرب من قطاع غزة.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي أنهت اليوم، الثلاثاء، من جديد، نشر بطاريات منظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب الإسرائيلية، وهي المنطقة الموازية لقطاع غزة.

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وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أنه على الرغم من الحديث عن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يعر الاهتمام لهذا الحديث، وإنما عمد إلى نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب بوجه عام، للاستعداد لأي عمليات "إرهابية" قادمة من داخل قطاع غزة.

وأوضح الموقع الإخباري العبري أن نشر هذه البطاريات يأتي في ظل استمرار "مسيرات العودة" بطول الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد سحب جزء من قواته المنتشرة بالقرب من حدود قطاع غزة، بدعوى أنه لا يوجد تهديد حقيقي على تلك القوات، رغم استمرار المظاهرات الفلسطينية، المعروفة باسم "مسيرات العودة.