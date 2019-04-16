كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الدنماركية تحظر احتجاج محرض ضد المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت الشرطة الدنماركية مظاهرة ثانية قام بها محرض مناهض للمسلمين في أحد أحياء كوبنهاجن مع عدد كبير من المهاجرين لتجنب الاضطرابات.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في شيء يشبه قنبلة يدوية عثر عليها في الميدان حيث كان راسموس بلودان ينظم مظاهرة.

وقد ألغت الشرطة أمس الاثنين، مظاهرة مماثلة في ضاحية كوبنهاجن قام بها بلودان، لكن المتظاهرين المضادين أضرموا النار في حاويات القمامة، واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

بدأت الاضطرابات يوم الأحد بعد أن ألقى بالودان، المحامي الذي أقام العشرات من المظاهرات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء الدنمارك تحت حماية شديدة من الشرطة في الأشهر الأخيرة، القرآن في الهواء عدة مرات في ميدان في حي نويريبرو في كوبنهاجن أمام حشد هائل.