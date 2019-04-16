كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تتعهد بتقديم مليوني دولار لمساعدة ضحايا إعصار موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مليوني دولار (7.34 مليون درهم) لمساعدة ضحايا إعصار إيداي في موزمبيق.

فقد ضربت العاصفة المدارية المدمرة الدولة الواقعة فى الجنوب الافريقى فى مارس ، مما تسبب فى وفاة أكثر من 750.

وقد اعلنت دبي العطاء اليوم الثلاثاء ، وهي منظمة خيرية أسسها الشيخ محمد بن راشد ، نائب رئيس حاكم دبي ، إن الأموال ستخصص للمساعدة في إعادة بناء المدارس التي دمرها الإعصار.

كما أعلن المسؤولون الحكوميون عن المساعدات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

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وقال طارق القرق ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي العطاء: "الخسائر في الأرواح والدمار والمعاناة الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية أمر يبعث على الأسى".

من خلال هذا التدخل ، نأمل أن نعيد الوصول إلى التعليم. ونتطلع إلى توفير مساحات تعليمية مؤقتة ومواد دعم وتدريب للمتعلمين والمعلمين المتضررين".

فقد وصل إعصار إيداي إلى اليابسة في جنوب إفريقيا في 14 مارس واستمر في التأثير على مساحات شاسعة من موزمبيق وملاوي وزيمبابوي.

في موزمبيق ، تضرر أو دمر أكثر من 239000 منزل بسبب الرياح العاتية والفيضانات.

وتشير التقديرات الأولية إلى القضاء على أكثر من 3300 فصل دراسي ، مما يترك أكثر من 250،000 طفل خارج المدرسة.