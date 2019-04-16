كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير مجهول لكنوز كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير العديد من كنوز نوتردام مجهولاً بعد الحريق الكبير الذي اندلع في الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 850 عامًا يوم الاثنين.

ودخل الخبراء اليوم حطام معلم باريس التاريخى لاكتشاف أي من الأعمال الفنية الثمينة والآثار الدينية التي تم حفظها.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قال عمدة باريس: "إن واحدة من أكثر الأشياء التي لا يمكن تعويضها- تاج الشوك الذي اشتهر به "يسوع" في صلبه - كان آمنًا الليلة الماضية".

كما كانت نوافذ الكنيسة الزجاجية الملونة للقرن الـ13 بمأمن أيضًا، لكن السقف الخشبي والأرجوان المزخرف قد اختفيا.

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وخاطر رجال الإطفاء والشرطة ورجال الكنيسة بحياتهم الليلة الماضية لنقل قطع أثرية وتاريخية دينية لا تقدر بثمن بعيدًا عن النيران التي اجتاحت نوتردام دي باريس.

وهرع جان مارك فورنير، قسيس لواء إطفاء باريس، الذي كان أيضًا بطلاً لهجمات باتاكلان الإرهابية، إلى الكاتدرائية المحترقة لإنقاذ "تاج الأشواك".

وقام رئيس بلدية باريس بتوجيه الشكر لها إلى أول المستجيبين لتشكيلهم "سلسلة بشرية هائلة" لإنقاذ الأشياء التي لا يمكن تعويضها بما في ذلك الآثار التي يعتقد الكاثوليك أنها تاج الشوك التي وُضعت على رأس يسوع أثناء وفاته على الصليب.

وواصلت عمدة باريس آن هيدالجو: "تاج الشوك، تونك سانت لويس والعديد من الأعمال الرئيسية الأخرى أصبحت الآن في مكان آمن".