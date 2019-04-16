كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: أمريكا والبرازيل وكولومبيا تخطط لشن هجوم عسكري على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا بالتحضير لغزو عسكري للجمهورية البوليفارية.

وقال نائبة الرئيس، في مقابلة يوم الاثنين: "يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل حماية الشرعية في جميع أنحاء العالم، أن تدرك أنه تم وضع خطة إجرامية لشن هجوم عسكري على فنزويلا".

وأشارت "روديجيز"، إلى أن: "إذا اختاروا المضي قدمًا في خططهم، فإن هذه الدول سوف ترتكب جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تتحمل المسؤولية على المستوى الدولي".