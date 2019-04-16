الممرضون يشلون المستشفيات ويصرخون في الرباط: مشاكلنا لا تحتاج ميزانية ومع ذلك لم تحل! -فيديو

انضم الممرضون، اليوم الإثنين، للمحتجن في شوارع العاصمة الرباط للتظاهر والتعبير عن الغضب من التعاطي الحكومي مع المطالب الاجتماعية، تزامنا مع دخولهم في إضراب وطني ليومين.

وخرج المئات من الممرضين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة وإلى قبة البرلمان، رافعين شعارات المطالبة بإنصاف الممرضين، وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.

مسيرة اليوم التي دعت إليها حركة ممرضي وتقنيي الصحة، استنكر فيها الممرضون ما وصفوه بالحيف والتجاهل الذي تاني منه هذه الفئة، رغم أن عددا من مطالبها لا يترتب عنه أي أثر مالي.

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ويقول الممرضون أنه أصبح من اللازم أن تخرج الحكومة مصنف المهن والكفاءات الذي يحدد مهام الممرض، إضافة إلى إنشاء هية الممرضين لحماية المهنة والمهنيين والمواطنين من الدخلاء، مشددين على أن التعويضات التي يتلقاها الممرضون عن الأخطار لا زالت هزيلة، رغم أن أغلب الإنجازات التي تحققها الوزارة بأكتاف الممرض.

وفي ذات السياق، يستغرب الممرضون كيف يتم إدفع الممرضين للعمل لساعات طويل فيما لا زال 9000 ممرض حديث التخرج عاطلا عن العمل، مقدمين في ذات الوقت اعتذارهم للمواطنين عن كثرة إضراباتهم التي تعطل مصالح المرضى غير أنهم يؤكدون أنها “خارجة عن إرادتهم”.