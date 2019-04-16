رئيس حسنية أكادير “ينتفض” في وجه “الكاف”: “إقصاؤنا مخطط له وسنتخذ الإجراءات اللازمة”

قال الحبيب سيدينو، رئيس نادي حسنية أكادير لكرة القدم، فور وصولهم ليلة أمس الإثنين للمغرب، قادمت من الديار المصرية إن ” المهزلة التحكيمية التي وقعت في مباراة الحسنية والزمالك كان مسطرا لها منذ البداية، وهذا استمرار لما وقع لنا في مباراتنا أمام الرجاء وأمام النهضة البركانية وفي المباراة الأخيرة أمام الزمالك”.

وصرح رئيس حسنية أكادير في حديثه مع وسائل الإعلام بمطار أكادير :” إذا كان الإتحاد الإفريقي أو جهات أخرى لا تريد مشاركة الحسنية في كأس الكنفدرالية الإفريقية ما عليهم سوى إخبارنا بذلك منذ البداية دون تعريضنا وتقديمنا لقمة سهلة للمهازل التحكيمية في جميع المباريات”.

وأضاف رئيس “غزالة سوس” قائلا: ” لا يمكن في هذه الحالة إلا أن نراسل “الكاف” من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن هدف الحسنية أمام الزمالك شاهده العالم كله ماعدا الحكم الأنغولي، وهي فضيحة كبرى بحكم أنه نفس الحكم الذي أثر على أداء الفريق في مباراة بركان تم تعيينه مرة أخرى للحسنية في خطوة غريبة جدا”.

وختم سيدينو تصريحة بالقول: ” أشكر جميع اللاعبين ومكونات نادي حسنية أكادير على المستوى الذي قدموه طيلة منافسات كأس “الكاف”، ونعتذر لجمهورنا الذي حرمه التحكيم من الإحتفال بالتأهل للنصف النهائي من كأس الكنفدرالية الإفريقية، وسنركز على تصحيح الهفوات التي سقط فيها الفريق من أجل استكمال مسار وأمجاد النادي، والعودة إلى البطولة الإحترافية من أجل المنافسة على رتبة متقدمة تخول للفريق المشاركة الافريقية رغم كل ما وقع لنا هذا الموسم”.