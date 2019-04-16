الأمير مولاي الحسن يفتتح الدورة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

ترأس الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء، بصهريج السواني بمكناس، افتتاح الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام 2019”.

المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، منظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، حيث يشارك فيه نحو 1500 عارض من 60 بلدا تحت شعار “الفلاحة رافعة للتشغيل، ومستقبل العالم القروي”.

من جانبه، يراهن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، على أن تكون هذه الدورة 14 فرصة لمناقشة قضايا قطاع الفلاحة الوطني وإشكاليات التشغيل في القطاع الفلاحي، فيما يتوقع منظمو المعرض أن يتجاوز عدد الزوار عتبة المليون شخص، فيما ستحتضن أروقة المعرض 35 ندوة ومئات اللقاءات على هامش فعالياته.