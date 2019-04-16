غوغل يحتفي بإنجي أفلاطون.. فمن تكون؟

يحتفل محرك البحث غوغل، اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية، إنجي حسن أفلاطون.

إنجي أفلاطون، فنانة تشكيلية، يصادف، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلادها الـ95، إذ ولدت يوم 16 أبريل عام 1924.

وولدت الفنانة، و”المناضلة”، إنجي حسن أفلاطون، في أحد القصور في القاهرة، وتنتمي إلى أسرة أرستقراطية، لكنها عرفت بالتزامها السياسي، والتحقت بحركة “إسكرا” الشيوعية، عام 1944.

وتعتبر أفلاطون من النساء الأوائل، اللائي التحقن بكلية الفنون في جامعة القاهرة، وشهدت الفترة بين 1942 و1963 ذروة نشاط إنجي أفلاطون السياسي، فشاركت في تأسيس رابطة فتيات الجامعة والمعاهد، والتحقت بلجنة الشابات في الاتحاد النسائي المصري، ثم في تأسيس اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية.

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واعتقلت إنجي على إثر رسومها السياسية، في فترة حكم الرئيس المصري الراحل، جمال عبد النصار، في مارس 1959، وسجنت لمدة 4 سنوات حتى أفرج عنها عام 1963.

بعد خروج إنجي من السجن، أصبح الرسم نشاطها الرئيسي، وتوسعت في رسم الريف، والحياة اليومية للكادحين المصريين، وعندما اقتربت من عقدها السادس، ابتعدت عن الحياة السياسية، وأخذت تركز على الفن حتى وفاتها، في 17 أبريل 1989.

ولدى أفلاطون أكثر من 80 عملا فنيا، موزعة على أكثر من متحف، وقاعة في مصر، وألفت 3 كتب هي “80 مليون امرأة معنا”، صدر عام 9471، و”نحن النساء المصريات”، عام 1949، و”السلام والجلاء”، عام 1951.