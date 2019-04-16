تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، قبل قليل، من إيقاف شخص حاول سرقة وكالة بنكية، متواجدة بمنطقة “البلاصا طورو” بطنجة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه به ركن دراجته النارية بالقرب من الوكالة البنكية، ودخل إليها بطريقة عادية وبوجه مكشوف قبل أن يشهر سيفه على العاملين، ويطلب منهم، تحت التهديد، مده بأموال في الحقيبة التي كان يحملها، وبعد حصوله على مبلغ مالي تفاجىء بتطويق أعوان السلطة مرفوقين برجال القواة المساعدة دائرة الملحقة 9 للمكان.
وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، بحضور والي الأمن، حيث تسلمت المشتبه فيه، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ضروب وملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة سرقة وكالة بنكية في طنجة..شخص دخل بوجه مكشوف حاملا سيفا طالبا الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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