فيديو فظيع يوثق لخليجي يعذب مغربية يثير استياء المغاربة..ضرب ورفس وخنق!-فيديو

تداول نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الاثنين، فيديو فظيع يوثق لرجل يعذب سيدة تتحدث بلكنة مغربية، بطريقة سادية تهز النفوس.
وأظهر الفيديو، والذي تبلغ مدته دقيقتان و23 ثانية، قيام رجل يتحدث بلكنة خليجية، بتعذيب شابة مغربية التي اكتفت بالصراخ والبكاء، وهي تناشده أن يطلق سراحها قائلة: “طلق مني ماشيلت منها شي..خاليني”.
ومن خلال الفيديو دائما، حاولت الشابة الهروب منه والدفاع عن نفسها، لكن دون جدوى. الرجل الذي يبدو من خلال لكنته أنه خليجي واصل الاعتداء عليها بطريقة وحشية، ما تسبب في انهيارها ودخولها في حالة هيستيرية.
ويشار إلى أن الفيديو أثار استياء المغاربة، وعبروا عن استنكارهم الشديد من طريقة تعذيب الرجل للفتاة المغربية.
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