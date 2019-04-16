يستضيف “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، مساء اليوم الثلاثاء، قمة كروية جديدة بين يوفنتوس بنجومه، وفريق أياكس أمستردام، الذي يملك ثلة من الأسماء الشابة، وهاته المرة للحسم في هوية المتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين بأمستردام قد انتهت بتعادل إيجابي هدف في كل مرمى، وهي النتيجة التي تجعل جميع السيناريوهات مفتوحة اليوم، للحسم في أول المتأهلين إلى المربع الذهبي.
الصحافة الهولندية وفي تقاريرها الحديثة حول قمة “تشامبيونز ليغ”، عادت لتسليط الضوء على دور الدولي المغربي حكيم، واحد من صناع فرحة الأياكس منذ بداية مشواره بالمسابقة الأوروبية، رفقة باقي اللاعبين الشبان الذين قهروا ريال مدريد، المتوج بالنسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة، وأقصوه من دور الثمانية، في “ريمونتادا” سيتذكرها التاريخ.
إيريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام، قال في لقاءه الصحفي الأخير الذي يسبق المباراة بين الثنائي “السيدة العجوز” والأياكس، بأنه واثق من قدرة لاعبيه في حجر بطاقة العبور للدور الموالي، وأيضاَ تقديم أداء كبير، على غرار المشاركات الأخيرة.
واعتبرت الصحافة الإيطالية تصريحات مدرب الأياكس بالتحذيرية لفريق يوفنتوس، الذي يقود هجومه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مسجل الهدف الوحيد في لقاء الذهاب بملعب “يوهان كرويف”.
يُشار، إلى أن فوز يوفنتوس في مباراة اليوم وتأهله لنصف نهائي مسابقة “التشامبيونزليغ” سيكون الثالث له خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين غاب الأياكس عن المربع الذهبي منذ سنة 1997-1996.
كانت هذه تفاصيل خبر زياش يخطف الأضواء بـ”موقعة” دوري الأبطال أمام رونالدو ويوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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