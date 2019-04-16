فضيحة…مصحة وضعت “الكبص” لطنجاوية وأزالته لأنها لا تتوفر على 400 درهم

لم تتخيل أمينة، في عقدها السادس، والتي تنحدر من مدينة طنجة، بأن تتعرض إلى الإهانة، بحسب تعبيرها، وذلك أثناء وجودها في مصحة خاصة، رفضت علاجها، قبل أيام، بسبب عجزها عن أداء المبلغ اللازم لذلك.

وقالت السيدة، في حديثها مع “اليوم24″، “إنها تعاني كسرا على مستوى يدها اليسرى، وتوجهت إلى مصحة خاصة في طنجة، حيث خضعت لعملية وضع جبيرة “الكبص” على يدها، وعند الأداء طُلب منها مبلغ يقدر بـ1200 درهم”.

وأضافت السيدة أنها لم تكن تتوفر على المبلغ المطلوب، إذ أخبرت إدارة المصحة بأن لديها فقط 800 درهم، ولم يكن الفرق كبيرا، بل فقط 400 درهم، إلا أن المعنيين في المصحة أصروا على إزالة جبيرة الكبص من يدها، ولفوا عليها قطعة منديل من سلة المهملات”.

وزادت المتحدثة نفسها: “أحسست بالإهانة، وضعوا لي “الكبص”، ومن بعد ذلك أزالوه، واكتفوا بمنديل متسخ من المهملات، لم أتعرض إلى مثل هذا الموقف في حياتي كلها”.