كشف زوج الممثلة الشهيرة، ذات الأصول اللبنانية، سلمى حايك، أنه سيقدم 100 مليون أورو للمساعدة في ترميم كاتدرائية “نوتر دام” بعد أن دمرها حريق مهول، أمس الاثنين.
وتناقلت تقارير إعلامية أن عائلة الملياردير الفرنسي “فرانسوا-هنري بينولت”، تبرعت بمبلغ 100 مليون أورو لإعادة بناء الكاتدرائية التاريخية، التي يبلغ عمرها 850 سنة.
وأطلق الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” حملة لجمع التبرعات الدولية من أجل إعادة بناء الكاتدرائية، قبل أن يتجاوب زوج سلمى حايك مع الحملة.
زوج حايك، هو الرئيس التنفيذي لمجموعة “Kering” الدولية الفاخرة، التي تمتلك علامات تجارية، مثل “غوتشي”، و”Yves Saint Laurent”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج سلمى حايك يلبي نداء الرئيس الفرنسي ماكرون.. تبرع بمبلغ مهم لإعادة ترميم كاتدرائية “نوتر دام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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