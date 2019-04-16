بعد حضوعه لعملية جراحية بقطر.. لقجع يتصل بالحافيظي ويكلف هيفتي بمتابعة حالته

ربط فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الإثنين، بعبد الإله الحافيظي، نجم وصانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي، “من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، كللت بالنجاح، في المركز الطبي “أسبيتار” في العامصة القطرية الدوحة، كما كلف الدكتور هيفتي بمتابعة حالته الصحية.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، في بلاغ رسمي لها، قبل قليل، أن فوزي لقجع، اتصل بالدولي المغربي عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي، الذي خضع يومه الثلاثاء 16 أبريل 2019، لعملية جراحية على ركبته في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة”.

وأكدت الجامعة أن لقجع، ” كلف الدكتور عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني بمتابعة الحالة الصحية للاعب الحافيظي حتى يستعيد عافيته ويعود إلى الملاعب الكروية”.

وأجرى الحافيظي، نجم وصانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عملية جراحية بمركز “أسبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، كللت بالنجاح، وذلك بعد أن تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ.

Advertisements

وكان النادي الأخضر، قد أعلن قبل أسابيع انتهاء موسم الحافيظي، وضرورة خضوعه لعملية جراحية، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة في المباراة التي جمعت فريقه، بالترجي التونسي، شهر مارس الماضي، في الدوحة القطرية، بمناسبة مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وكان الحافيظي قد خرج مضطرا، بعد تدخل عنيف من مدافع الفريق التونسي، وهو التدخل الذي أنهى موسمهنوغيبه أيضا عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.

ويعتبر الحافيظي من أبرز اللاعبين هذا الموسم في البطولة الاحترافية، كما أنه نال ثقة الناخب الوطني هيرفي رونار في عدة مناسبات، وساهم بشكل وفير في تتويج الرجاء بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر.