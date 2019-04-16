مسابقة في التصميم الجرافيكي للملصقات

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

Posterheroes هي مسابقة دولية عن التواصل الاجتماعي، تدعو إلى رسم ملصقات حول الموضوعات الاجتماعية والبيئية. كل عام، تدعو Posterheroes الطلاب أو المصممين المحترفين أو الأشخاص المتحمسين لصنع الجرافيك، إلى تحقيق ملصق حول مواضيع ذات أهمية اجتماعية.

التفاصيل

تحتوي المسابقة على قسمين مختلفين: الملصقات والملصقات الحركية، وتطرح لهذا العام، الموضوعات التالية:

تعتبر الهجرة “نقلًا” للأفكار والثقافات و “المعرفة”: ما هي أهمية الهجرات والمهاجرين والتنوع بالنسبة للأمة؟ ماذا يعني التغلب على الخوف من الآخر؟ ما هي الحدود المادية أو الافتراضية التي تعيق عمليات التكامل؟ من هو المواطن العالمي للمستقبل؟

شروط التقديم

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لا توجد قيود على العمر أو الجنسية أو المهنة؛ المسابقة مفتوحة للجميع (الرسامين ومصممي الجرافيك وصناع الفيديو وهواة الفنون البصرية وطلاب جميع البلدان)

آخر موعد للتقديم: 03 حزيران (يونيو) 2019.

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