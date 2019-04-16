منحة للدراسة والأبحاث العلمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يقدم صندوق محمد بن عبدالكريم اللحيدان للمنح الدراسية والأبحاث العلمية برنامجًا من خلال كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأميركية في القاهرة لتشجيع الطلبة العرب في التخصصات العلمية. يهدف البرنامج إلى دعم الطلاب الموهوبين والمحرومين من الناحية الماديّة وتشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة في التخصصات التي تشهد إقبالًا ضعيفًا في العالم العربي, كما يهدف الصندوق إلى دعم الإنجازات العلمية والأبحاث والمساهمات الثقافية المبتكرة والإبداعية في العديد من أنشطة الحياة على المستوى الإنساني. شروط التقديم Advertisements متطلبات مُرضية للقبول في الجامعة الأميركية في القاهرة. الحصول على درجة البكالوريوس بمتوسط معدل تراكمي لا يقل عن 3.2 (GPA) على مقياس 4.0 أو ما يعادلها. شهادة بكالوريوس في العلوم أو الهندسة من جامعة معترف بها. توافر خلفية بحثية علمية ذات صلة. إثبات الحاجة المالية. للراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه شهادة ماجستير في العلوم مع مسار أطروحة في تخصص الهندسة أو العلوم من جامعة معترف بها. تقديم مقترح موضوع الأطروحة مبدئيًا مع مخطط بحثي، وتحديد كيفية ارتباط الموضوع بواحد أو أكثر من مجالات أولوية البحث. الحصول على درجة GRE مرضية، وفقا لمتطلبات برنامج الدكتوراه. آخر موعد للتقديم: 13 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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