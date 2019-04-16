المدرسة الصيفية الدولية لصناعة الأفلام في روسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة ترحب جامعة روسيا الدولية للسينما بالطلبات المقدمة من الطلاب الدوليين للمشاركة في المدرسة الصيفية الدولية لصناعة الأفلام، تقدم منحة في مجال الإخراج السينمائي و فرصة للاستفادة من مختلف ورش العمل المتعلقة بالتصوير والدورات التدريبية التي يقدمها أشهر صناع الأفلام الأوروبيين والروس. مواضيع البرنامج – تاريخ المنطقة

– الموارد الطبيعية

– التراث الثقافي

– المنتجع الصحي والترفيهي

– العلم والتعليم

– شعب المدينة Advertisements شروط التقديم على المشاركين إرسال مقطع لفيلم صُنع أثناء دراستهم في مدرسة أو أكاديمية أو جامعة للسينما أو إرسال رابط لأعمالهم. أن يحظى المقطع المقدم على موافقة اللجنة والمخرج الفني للمدرسة. اللغة المتداولة في العمل هى الإنجليزية. آخر موعد للتقديم: 10 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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