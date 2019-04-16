العثور على جثة شاب من عقربا في منطقة جبلية قرب كفرقاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر ظهر اليوم، الثلاثاء، على جثة الشاب فتح الله عفيف من بلدة عقربا في الضفة الغربية المحتلة في منطقة جبلية تابعة لمدينة كفر قاسم في منطقة المثلث.

فتح الله عفيف

وكان عفيف (38 عاما)، قد فقدت آثاره منذ أسبوعين، بعد أن غادر قريته التي تقع شرق مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، متوجهًا لعمله في منطقة يافا.

ووصلت الشرطة إلى المكان الذي عثر فيه على الجثة بعد التبليغ عنها، حيث تم نقلها إلى معهد الطب الشرعي "أبو كبير" للتعرف على أسباب الوفاة.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحققًا في شبهات وملابسات الحادث بما في ذلك الشبهات حول موته في جريمة قتل بالإضافة إلى فحص اتجاهات أخرى.

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وأشارت التحقيقات الأولية، بحسب الشرطة، إلى أن عفيف خطف وقتل في المنطقة الجبلية التي عُثر فيها على الجثة.

وكانت عائلة عفيف قد أبلغت عن فقدانه مؤكد حينها أنه "لا تتوفر أي معلومات عنه سوى أنه دخل من المعبر ولم يصل للمطعم الذي يعمل فيه في يافا".