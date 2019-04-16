منحة لدراسة البكالوريوس بجامعة عبدالله غل في تركيا 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تُعد جامعة عبد الله غل واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في تركيا من حيث رضا الطلاب، حيث احتلت المرتبة الخامسة بين الجامعات. و صُنفت هذه الجامعة بين أكثر الجامعات تأثيرًا في العالم. شروط التقديم للاطلاع على شروط التقديم، اضغطوا هنا. Advertisements آخر موعد للتقديم: 1 آب (أغسطس) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

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