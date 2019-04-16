فرصة لمدرسي اللغة للانضمام إلى القمة العالمية لتدريس اللغات في نيويورك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة القمة مركز تعليمي عالمي يهدف إلى تواصل العالم من خلال التعليم، وتقدّم جائزة خاصة للفائزين بحضورهم القمة العالمية في مدينة نيويورك، التي ستضم خبراء متخصصين في مجال التدريس لمشاركة الخبرات الفريدة وأفضل الطرق المتميزة في التدريس. شروط التقديم Advertisements أن يكون المتقدم معلمًا بدوام كامل. يشترط أن يمارس مهنة التدريس خلال فترة التقديم. أن يلتزم بحضور القمة في نيويورك في حالة كونه من الفائزين. إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة. قرارات لجنة الاختيار نهائية. آخر موعد للتقديم: 1 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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