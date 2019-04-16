هنية: محادثات مباشرة بين قادة الأسرى وملادينوف أدت لاتفاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات مباشرة وغير مسبوقة جرت بين قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبين مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، هي التي أدت إلى الاتفاق مع إدارة السجون وتعليق إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام.
وقال هنية "فتحنا خطا مباشرا بين ملادينوف وبين قيادة الأسرى داخل السجون، وأجرينا محادثة مباشرة بين القائد في حماس، عباس السيد، وهذه أول مرة".
جاءت تصريحات هنية خلال جلسة عقدها نواب حماس في المجلس التشريعي، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين عشية إحياء "يوم الأسير الفلسطيني".
وقال هنية إن إضراب المعتقلين "كان مسنودا بنيران المقاومة في الميدان، وبموقف الأشقاء في مصر".
وأضاف"الإخوة داخل السجون كان لديهم قرار بأنهم كانوا سيقلبون الطاولة بكل ما تعنيه الكلمة إذا استمرت تلك الحالة".
وشدد هنية على أن انتصار الأسرى سيشكل "ظلالا إيجابية" على التفاهمات في غزة، وأن قضية الأسرى كانت ضمن الجدول الزمني للتفاهمات".
وكان قد أعلن مساء أمس، الإثنين، أن الأسرى الفلسطينيين علّقوا إضرابهم عن الطعام، "الكرامة 2"، بعد توصّلهم لاتّفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية "يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية".
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