دراسة: بحيرات من الميثان على سطح أحد أقمار زحل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكن علماء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مؤخرا، من رسم أوضح تصور لطبيعة البحيرات الموجودة على سطح أحد أقمار كوكب زحل.

واستطاع العلماء معرفة هذه التفاصيل، عبر تحليل المعلومات التي حصلت عليها مركبة الفضاء "كاسيني" التابعة لناسا، لهذه البحيرات المكونة من الميثان السائل، والموجودة في المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر "تيتان" التابع لزحل.

وأتاحت المعلومات التي جمعتها مركبة الفضاء قبل احتراقها عام 2017 في غلاق كوكب زحل، للعلماء، معرفة أن بعض بحيرات تيتان الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة في هذه المنطقة عميقة في حين قد تكون هناك بحيرات أخرى ضحلة وموسمية.

ولا توجد سوائل على سطح أي جسم في المجموعة الشمسية إلا تيتان وكوكب الأرض. وتوجد على سطح تيتان بحيرات وأنهار وبحار من الهيدروكربونات وهي عبارة عن مركبات من الهيدروجين والكربون شبيهة بالمكونات الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي.

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ووصف الباحثون هذه التضاريس بأنها أشبه بهضاب تطل على المناظر الطبيعية القريبة وبها بحيرات من السوائل بعمق أكثر من مئة متر تتكون أساسا من الميثان. ويعتقد العلماء أن البحيرات تشكلت عندما تحللت الصخور المحيطة كيماويا وانهارت.

وقال العلماء أيضا إن "بحيرات الشبح" تبدو خلال فصل الشتاء عريضة وضحلة لكنها تتبخر أو تُستنزف خلال فصل الربيع وهي عملية تستغرق سبع سنوات على تيتان.

والاكتشاف يوفر دليلا آخر على الدورة الهيدرولوجية على سطح تيتان عندما تمطر السحب هيدروكربونات سائلة تتدفق عبر سطح القمر ثم تتبخر ثانية إلى السماء. ويشبه ذلك دورة المياه على الأرض.