شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. سجن 138 مداناً بالإرهاب بينهم 69 حكماً بالمؤبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصدر القضاء البحريني أحكاماً بسجن 138 شخصاً، بعد إدانتهم بتهم إرهاب بينهم 69 حكماً بالمؤبد، وذلك وفق ما أعلنت النيابة العامة البحرينية. كما أعلنت النيابة البحرينية عن تجريد 138 شخصاً من الجنسية بعد إدانتهم بالإرهاب.

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