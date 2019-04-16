شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة النائب العام السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان ،اليوم الثلاثاء ، النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول، وكلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وأنهى القرار أيضا خدمة رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد وكلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهامه.

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