شكرا لقرائتكم خبر عن القنبلة وهمية .. الحياة تعود إلى برج السفارات فى مدريد والان نبدء بالتفاصيل
وكانت متحدثة باسم الشرطة قد قالت إنه تم إخلاء السفارات الاسترالية والبريطانية والكندية والهولندية الموجودة بالمبنى بعد أن تلقت السفارة الأسترالية مكالمة هاتفية في وقت سابق تهدد بوجود قنبلة.
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