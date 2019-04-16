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القنبلة وهمية .. الحياة تعود إلى برج السفارات فى مدريد

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أعلنت الشرطة الإسبانية على تويتر اليوم الثلاثاء إنه تم السماح للناس بالعودة إلى ناطحة السحاب التي تضم عددا من السفارات في مدريد بعد أن تبين أن التهديد بوجود قنبلة داخل المبنى كاذب.

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد قالت إنه تم إخلاء السفارات الاسترالية والبريطانية والكندية والهولندية الموجودة بالمبنى بعد أن تلقت السفارة الأسترالية مكالمة هاتفية في وقت سابق تهدد بوجود قنبلة.

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