بالصور .. ترميم 38 متر مربع من لوحة العشاء الاخير

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لوحة العشاء الأخير التي أبدعها الفنان "ليوناردو دا فنشي" هي لوحته الأخيرة التي وجدت على جدار غرفة الطعام بدير السيدة مريم في ميلانو.

قام دافنشي بالعمل على تلك اللوحة عام 1495، وأخذت منه وقتا طويلا جدا، بسبب تفاصيلها الكثيرة، وأبعادها الكبيرة التي أبدى فيها مجهودا ضخم.

واشتهرت اللوحة نتيجة تميزها الفني وليس ارتباطها بأحذاث العشاء الأخير "أيام السيد المسيح"، حتى الأشياء الموجودة على الطاولة والشخصيات وتعابير الوجوه.

وفيما يلي، سنعرض لك صور لبعض المرممين الذي قاموا بترميم اللوحة التي أبهرت العالم قديما وحديثا: