إيران تدرس حذف 4 أصفار من عملتها



تقدم البنك المركزي الإيراني بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف 4 أصفار وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية بسبب العقوبات الأمريكية. الخليج 365/ بغدادتقدم البنك المركزي الإيراني بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف 4 أصفار وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية بسبب العقوبات الأمريكية. وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الإيراني تدرس هذا المقترح الذي يقدم"التومان" عملة جديدة لإيران. وحدد المركزي الإيراني في مقترحه فترة تحول تدريجي من الريال إلى "التومان" تبلغ 24 شهرا، بهدف سحب الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بأوراق نقدية جديدة.







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