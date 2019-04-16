البرلمان المصري يصوت لصالح تعديل دستوري بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البرلمان المصري- أرشيفية
وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، علي التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية الأعضاء.
وشهد مجلس النواب المصري 3 جلسات متصلة للتصويت علي التعديلات الدستورية حيث استعرض جميع النواب رأيهم النهائي فيها وخصصت الجلسة العامة الأخيرة للتصويت عليها.
ووافق المجلس على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.
وتنص المادة ١٤٠ على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.
أما المادة ٢٤١ مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما وافق النواب علي استحداث المادة 150 مكرر والتي تنمح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب له أو أكثر.
فيما تنص المادة (150مكررًا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
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