فنزويلا تستقبل أول شحنة مساعدات إنسانية من "الصليب الأحمر"

استقبل مطار كراكاس، الثلاثاء، أول شحنة مساعدات إنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر مخصصة لفنزويلا التي تشهد نقصا كبيرا في المواد الغذائية والأدوية.

وقال مصدر مسؤول: "أؤكد وصول هذه الشحنة التي تضم أدوية وتجهيزات طبية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واللجنة الدولية للصليب الأحمر توافقا الأسبوع الماضي على إرسال هذه المساعدة.

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الطبية؛ ما أدى إلى هجرة أكثر من 3 ملايين فنزويلي في السنوات القليلة الماضية.

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وفي فبراير/شباط الماضي، أغلق مادورو الجسور التي تربط بين فنزويلا وكولومبيا في محاولة لمنع جهود تدعمها الولايات المتحدة لتوزيع مئات الأطنان من المساعدات الغذائية في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.





وتشهد فنزويلا الواقعة في أمريكا اللاتينية، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية بجانب أزمتها الاقتصادية، حيث أقدم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الخاضع لسيطرة المعارضة، على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.

وعقب إعلان نفسه رئيسا حظي جوايدو على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، الأمر الذي قابله مادورو بقطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، معلنا تمسكه بمنصبه، وداعيا قوات الجيش التي تواليه في تلك الأزمة إلى الحفاظ على وحدة البلاد.