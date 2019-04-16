محكمة ألمانية ترفض دعوى إعلامي ساخر ضد ميركل بشأن أردوغان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رفضت محكمة برلين الإدارية اليوم الثلاثاء الدعوى التي تقدم بها الإعلامي الألماني الساخر، يان بومرمان، ضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي يطالب المستشارة من خلالها بعدم وصف قصيدته الساخرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "تعمدت الإهانة".

غير أن ديوان المستشارة تعهد بالفعل وقبل قرار المحكمة ألا يكرر هذا الوصف.

رأت المحكمة عدم جواز الدعوى التي تقدم بها بومرمان ، وقالت إنه لا يمكن تحريك الدعوى إلا إذا كان هناك احتمال تكرار المستشارة تصريحها بشأن القصيدة، ولكن ذلك لم يعد متوفرا على ما يبدو، وذلك في ضوء إعلان ديوان المستشارة أنه لن ينتقد القصيدة مستقبلا.

كان الإعلامي الساخر بومرمان قد كتب قصيدته المتهكمة ضد أردوغان أواخر آذار/مارس 2016، وقرأها في برنامجه الساخر "نيو ماجاتسين رويال" الذي كان يذاع على القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ZDF.

انتقدت المستشارة أنجيلا ميركل أبيات القصيدة في البداية و وصفتها بأنها "تعمدت الإهانة" للرئيس التركي، ثم عادت وعدلت عن هذا النقد و وصفته بأنه "خطأ".

وكان راينر جويلِن، محامي بومرمان قد دفع قبل القضية بأن انتقاد ميركل للقصيدة يمثل "حكما مسبقا من جانب الدولة" وقال إنه "لا يمكن قبول" هذا الحكم المسبق.

وتابع محامي بومرمان أن موكله، الذي لم يحضر جلسة المحكمة، يرى أن هذا الانتقاد انتهك حقوقه الأساسية وحريته الصحفية والفنية، مضيفا أنه من غير المقبول أن "تتدخل الحكومة الألمانية لأسباب سياسية، في القضاء الحر والمستقل، من خلال تقييمات قانونية".

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وحسب المحامي فإن موكله بومرمان خضع فترة لحراسة الشرطة، والتي أبلغته بأنه يتم الإعداد من الجانب التركي لـ "عمل عقابي" ضده وضد محيطه الشخصي.

كما أكد المحامي أن موكله اضطر لتغيير مسكنه.

يشار إلى أن تركيا طالبت عقب بث الحلقة الساخرة ضد رئيسها باتخاذ خطوات قانونية ضد الإعلامي الساخر.

كما مهدت الحكومة الألمانية الطريق أمام مقاضاة بومرمان جنائيا بتهمة إهانة رئيس دولة أخرى. وتم حفظ التحقيقات ضد بومرمان بتهمة الإهانة في خريف .2016

ولكن تم منعه من خلال قضية أخرى من تكرار بعض المقاطع "المخلة بالشرف" من قصيدته الساخرة.