100 مليون يورو من زوج سلمى حايك لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

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تعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الثلاثاء، بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها جزئيا حريق ضخم، مساء الإثنين. وفي بيان تلقّته وكالة «فرانس برس»، قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينج التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل «جوتشي» و«إيف سان لوران»، إن مبلغ المئة مليون يورو سيخصص لتمويل «جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل» وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». والملياردير الشهير، هو زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك.

واندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام، مساء الإثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية. وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع «تويتر» من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية. ووصفت رئيسة بلدية باريس آن

واندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام، مساء الإثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية. وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع «تويتر» من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية. Advertisements ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو الحريق بـ«الرهيب»، في أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية. وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية أنها نجحت في «إنقاذ الهيكل الرئيسي» لكاتدرائية نوتردام التاريخية بعد الحريق الضخم. وقال قائد فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غالية للصحفيين: «يمكننا القول إن الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه»، مشيرا إلى أن برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم الآن إنقاذهما على ما يبدو. اقرأ أيضا: حريق نوتردام.. 700 عام من تاريخ باريس «كوم رماد»

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