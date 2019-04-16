الان تتابع “التعاون الإسلامي” ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بعقد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، وذلك في 13 أبريل 2019، بعد انقطاع جلسات البرلمان اليمني منذ 2014، على إثر اجتياح ميليشيات الحوثي العاصمة، صنعاء، وتعطيل كافة مفاصل الدولة.
وهنأ الأمين العام، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس النواب الجديد، سلطان البركاني، وجميع أعضاء هيئة البرلمان، والحكومة اليمنية والشعب اليمني، على عودة استئناف نشاط البرلمان في إطار السلطة الشرعية.
وأشاد “العثيمين”، بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته مليشيات الحوثي.
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