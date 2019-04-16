شكرا لقرائتكم خبر عن المتظاهرون السودانيون يواصلون اعتصامهم ويطالبون بحل المجلس العسكري والان مع التفاصيل
وقد لبى آلاف المتظاهرين اليوم (الثلاثاء) دعوة تجمّع المهنيين السودانيين، لحماية «الثورة»، وقد تدفّقوا إلى محيط مقر القيادة العامة العسكرية، مؤكدين أن خلع الجيش للرئيس البشير ووعود المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية من دون تحديد أي جدول زمني لذلك، غير كاف.
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