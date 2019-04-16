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قوات الأسد تستمر في قصف مناطق الهدنة

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جدة - خالد شويل - واس (لندن)

عاودت قوات نظام بشار الأسد بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، قصفها لأماكن في بلدة اللطامنة شمال محافظة حماة، وأماكن أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية - التركية والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات النظام استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية مناطق في بلدة جرجناز جنوب شرق محافظة إدلب، فيما استهدفت بقذائف أخرى في قرى تحتايا والتح بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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