شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأسد تستمر في قصف مناطق الهدنة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (لندن)عاودت قوات نظام بشار الأسد بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، قصفها لأماكن في بلدة اللطامنة شمال محافظة حماة، وأماكن أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية - التركية والمنطقة منزوعة السلاح.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات النظام استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية مناطق في بلدة جرجناز جنوب شرق محافظة إدلب، فيما استهدفت بقذائف أخرى في قرى تحتايا والتح بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.
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