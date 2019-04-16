شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يصوت على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

بدأ البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، جلسة التصويت النهائي على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء الرئيس في السلطة حتى عام 2030.

وأكد النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس بدء الجلسة، وتوقع أن ينتهي التصويت في فترة ما بعد الظهر.