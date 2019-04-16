شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء ناطحة سحاب تضم سفارات في مدريد بعد تهديد بقنبلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد) قالت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية، إنه تم اليوم (الثلاثاء) إخلاء ناطحة سحاب في العاصمة مدريد، تضم سفارات، بعد تلقي السفارة الأسترالية الموجودة في المبنى مكالمة هاتفية تهدد بوجود قنبلة. قالت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية، إنه تم اليوم (الثلاثاء) إخلاء ناطحة سحاب في العاصمة مدريد، تضم سفارات، بعد تلقي السفارة الأسترالية الموجودة في المبنى مكالمة هاتفية تهدد بوجود قنبلة. وتضم ناطحة السحاب الواقعة في حي المال سفارتي بريطانيا وكندا أيضاً.



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