شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الحكم بالسجن على 138 إرهابياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي) أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت اليوم (الثلاثاء)، على 138 بحرينياً بالسجن، بمدد ترواحت بين الثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم «بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية».

أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت اليوم (الثلاثاء)، على 138 بحرينياً بالسجن، بمدد ترواحت بين الثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم «بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: الحكم بالسجن على 138 إرهابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.