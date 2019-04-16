شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري بلعيز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الجزائر)أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم (الثلاثاء) في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله، قدم استقالته لرئيس الدولة.
وجاء في البيان «اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء) حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه».
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