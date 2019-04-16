إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد بعد "انذار بوجود قنبلة"

اسماء السيد - أعلنت الشرطة الاسبانية انه تم اخلاء برج يضم سفارات كندا وبريطانيا واستراليا وهولندا في مدريد الثلاثاء بعد انذار بوجود قنبلة. وقال الناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "لقد تلقينا انذارا بوجود قنبلة. وبدأ الاخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش". وأعلنت السفارة الاسترالية على تويتر انها "ستكون مغلقة لبقية النهار". والبرج يقع في شارع باسيو دو لا كاستيلانا الذي يعبر مدريد من الشمال الى الجنوب. ويبلغ ارتفاعه 235 مترا وهو ضمن أربعة أبراج تشكل مركز أعمال في شمال العاصمة الاسبانية.

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