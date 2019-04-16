شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: المعارضة تحدثت حول التعديلات الدستورية أكثر من وزنها النسبى 10 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المعارضة تحدثت حول التعديلات الدستورية أكثر من وزنها النسبي 10 مرات، وذلك خلال الحوار المجتمعي أو اللجنة التشريعية أو داخل القاعة الرئيسية للبرلمان خلال جلسة اليوم.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية، أنه رغم أن اللائحة تفيد بالدخول في التصويت علي المواد مادة مادة مباشرة، لكنة أرتأي إتاحة الفرصة لجميع الأراء مجدداً، محذراً الأغلبية من الانسياق وراء المحاولات التي قد تؤدي إلي الذهاب بالجلسة إلي محل آخر.

وتابع عبد العال: "هناك من أراد الذهاب بالجلسة هنا وهناك، لو قرأتم الكتب السياسية في شأن المعارضة ستجد أن بعض الكلمات قد تثير استفزاز الأغلبية فيتطوع البعض للرد وهنا يتحقق الهدف".

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ودعا عبد العال، نواب الأغلبية لاسيما من الشباب إلي التمرن السياسي وأن يقتدوا فى ذلك بالنواب أصحاب النضوج السياسي والبرلماني مثل النائب كمال أحمد، والنائب عبد المنعم العليمي، متابعاً: "هو انت عايز المعارض يقولك كلام يعجبك؟ بالعكس كلامه قد يكون مؤلماً لك وغير جائز أن تسكته".

وأشار عبد العال، إلي أنه طالما كان منفتحا علي جميع الأراء لاعطاء صورة حضارية للداخل والخارج أننا لم نسلق التعديلات، بل وتم أخذ الوقت الكافي في المناقشات وفي أكثر من جلسة.

ومن جانبه أعلن النائب مجدي ملك تأييده للتعديلات الدستورية "أنا أحد من تقدم بهذه التعديلات بفسلفة إننا نريد استقرارا لهذه الدولة واستكمال ما بدأه هذا الرئيس"، مشيراً إلي أن الكلمة الأخيرة للشعب الذى سيخرج ليؤكد في ملحمة جديدة غير مسبوقة دعمة للوطن، والتعديلات هدفها استمرار حالة البناء والاستقرار.

وقال ملك، إن الوطن يمر بمرحلة استثنائية وتحديات وأخطار داخلية وخارجية وأي حاكم يتولي المسئولية في هذا الوقت الحرج من عمر الوطن لا يتحمل تبعات الماضي وآثارة، متابعاً: أقول بكل فخر أنني كنت واحدأً مما تقدموا بالتعديلات سعياً لاستقرار الدولة واستكمال ما بدأة الرئيس عبد الفتاح السيسي.