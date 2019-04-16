شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأغلبية البرلمانية": المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة وضرروية وواجب على الجميع، وإن الأهم من المشاركة أن يقوم النواب بتوعية المواطنين وتوضيح وشرح التعديلات لهم.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

Advertisements

وتابع أحمد السجينى: "الجميع يجب أن يقول كلمته، وتحدث الزملاء عن معنى وقيمة الكلمة، ونحن اليوم نعلى من هذه المعانى والقيم، كلمة للتاريخ وللشعب المصرى، من واقع قناعاتى وقراءاتى خلال هذه الفترة بعيدا عن أى انتماءات حزبية أو أغلبية أو أقلية، توصلت لقناعة أنه لا يوجد ما يطلق عليه النظرية المثالية، نرى دولا فى الغرب ديمقراطية اقتصادها قوى ورؤساها وحكامها يحكمون ووصل حكمهم 15 سنة ولا أحد يتحدث.

واستطرد: "بالتالى الأهم من التعديلات هو المشاركة، والأهم من المشاركة ونسبة التصويت هو نواب الشعب الذين هم فى الأساس مسئولين عن التصويت ولديهم مسئولية فى التوعية، وكم من القوانين والتشريعات أصدرتها المجالس التشريعية فى العالم لا تطبق، نحن اليوم بصدد إصدار تعديلات اجتهدنا فيها وتم مناقشتها بشكل ديمقراطى، وأحيى الجميع أقلية قبل الأغلبية وكل من طرح وعرض رأيا، وأخص من نحييه هو رئيس المجلس الدكتور على عبد العال".

ومن جانبه أعلن النائب شديد أبو هندية، أنه يرفض التعديلات الدستورية رفضا تاما، قائلا: "أرفض التعديلات لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام جيش مصر العظيم وعدم إدخاله فى السياسة".