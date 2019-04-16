شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال عن موافقة نائب أسوانى على كوتة المرأة: الصعيد يعطى المرأة حقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب شرعى محمد صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، ونائب عن محافظة أسوان، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن اللحظة الحالية تجتاز فيها مصر مرحلة من أهم المراحل بثبيت أركان الوطن والحفاظ على مكتسباته، موجها حديثه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا "كنت موضوعيا وديمقراطيا فى حوار واسع بناء اتسع لكل الآراء لم تقيده قيود".

وفيما يتعلق بتحديد نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بمشروع التعديلات، قال شرعى: " قديما قالوا أن المرأة رمز للعطاء، والوطن لا يتقدم ولا يتحرر أبدا دون تاء التأنيث، و25% نسبة تستحقها المرأة المصرية".

كما أشاد النائب شرعى صالح بحرص الدكتور على عبد العال على استقلال القضاء بمشروع التعديلات الدستورية، قائلا "كنت أسدا جسورا غيورا تضع الحق نصب عينيك، واستشعرنا عمق المسئولية حينما أكدت أنك لن تسمح بأن يحاسبنا التاريخ على عوار دستورى".

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من ناحيته اعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقته النائب شرعى صالح على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة إنصاف من الصعيد للمرأة، قائلا "باعتباره قادم من جنوب مصر فإن هذه الموافقة تؤكد أن الصعيد يعطى المرأة حقها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.