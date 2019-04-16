شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة مستكلى خلال مناقشة التعديلات الدستورية: "اليوم عرس ديمقراطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النائبة هالة مستكلى، عن تأييدها للتعديلات الدستورية، قائلة: "نحن جميعا فى هذا المكان، نعلم الجميع كيف تكتب الدساتير ومتى تكتب ومتى تعدل ومتى تفعل، نحن اليوم حروف الأبجدية كلها تعجز عن التعبير عما يدور فى وجدانى، نحن اليوم فى عرس ديمقراطى، معارضون ومؤيدون، كلنا نضع لبنة أولى فى بناء حضارة مصر الحديثة، نحن أبناء حضارة 7 آلاف عام، نحن الشعب المصرى الأصيل الذين علمنا العالم كله ومازلنا نعلم العالم ما معنى الديمقراطية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وتابعت "مستكلى": "الدساتير كام عرفتها المحكمة الدستورية تفعل لقيادة مرحلة، إذا كان عندى مريض فى العناية المركزة فى حالة حرجة، عندما أراد الله له الشفاء ماذا كانت النتيجة تحول المريض من العناية لدور العنبر، بالتالى الروشتة سوف تتغير، ومن الذى يغير الروشتة ويضعها الطبيب وهو الشعب المصرى الذى بيده كله السلطات ويقول كلمته الأخيرة .. حمى الله مصر رئيسا وشعبا وسلطة".