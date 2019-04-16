شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الرئيس السيسى بتبنى تفعيل التعددية الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القادمة لتولية إدارة البلاد أن يكون هناك مزيد من تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتي تذهب إلي التعددية الحزبية، قائلاً: "انجازات الرئيس واضحة تماماً ولا ينكر تأثيرها أحد وإلا كنا من المغرضين، وأرجو أن ترعي بنفسك كرئيس للجمهورية تفعيل تلك المادة الدستورية".

وقال حجازي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية، إن التاريخ المصرى أثبت أن سياسة الحزب الواحد لا تجدي والتعددية الحزبية ضرورة للرأي والرأي الآخر طالما يصب في صالح الوطن.

Advertisements

وأضاف حجازي، "أرجو أن يكون هناك بصمة في هذا الصدد خلال الـ10 سنوات القادمة وأن ترعي التعددية الحزبية، بألا يكون هناك فقط حزباً مؤيدأً إنما يوجد أحزاب مؤيدة ومعارضة أيضا".

وفي سياق متصل، أثني النائب إبراهيم حجازي، علي حسن إدارة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات أو خلال الاستماع إلي النواب.