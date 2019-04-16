شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الشيوخ علي غرار مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية، تعقيباً علي التسأؤل الذي طرحة النائب خالد حنفي.

وطالب حنفي الذي وافق علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، بمد التمييز الإيجابي لبعض الفئات ومنها ذوي الإعاقة والشباب والاقباط والمصريين بالخارج بالإضافة إلي كوته المرأة إلي مجلس الشيوخ.

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وأثني النائب خالد حنفي، علي حسن إدارة رئيس مجلس النواب لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية وكذلك الأمر بالنسبة إلي اجتماعات التشريعية أثناء المناقشة، والمداولة حول المواد.